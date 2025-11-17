كتب – نشأت علي:

أشاد المستشار بهاء أبوشقة، الفقيه الدستوري والقانوني، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية على مقاعد الفردي، مؤكدًا أن الرئيس يرسّي قواعد الديمقراطية، ويؤكد احترام مبادئ الشفافية والنزاهة، وينشد إقامة دولة عصرية حديثة يسودها الاستقرار الديمقراطي والسياسي والاجتماعي.

وأوضح أبوشقة، في تصريحات له اليوم، أن المجالس النيابية أقرها الدستور ونظم اختصاصاتها، وهي تعبّر عن الإرادة الحرة للناخبين من المواطنين المصريين، مشددًا على أنه لا يجوز أن يشوب هذه الإرادة أي عوار قد يطعن في سلامتها أو يؤثر عليها.

وأضاف أبوشقة أن الهيئة الوطنية للانتخابات، المنشأة بالقانون رقم 198 لسنة 2017، هي هيئة مستقلة يرأسها قاضٍ جليل وتضم نخبة من المستشارين والقضاة ورجال القانون ذوي الكفاءة والخبرة العالية، وقد أُنشئت في عهد الرئيس السيسي لحماية إرادة الناخبين. كما تضمن قانونها عددًا من الضمانات غير المسبوقة التي تكفل أن تعكس الانتخابات الإرادة الحقيقية للناخبين.

وأكد أن مطالبة الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقق والتدقيق الكامل تحمل دلالات كبيرة على حرصه على إرساء دولة القانون، واهتمامه بمتابعة كل ما يخص المواطن، لافتًا إلى أن هذه التوجيهات ستسهم في تحقيق العدالة وترسيخ الديمقراطية التي تنشدها الهيئة الوطنية والشعب المصري وكافة الأطراف.

ووجه أبوشقة تحية تقدير وإجلال للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه برهن أنه أب لكل المصريين وحامٍ للإرادة الشعبية.



