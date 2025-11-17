عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات دخول السائحين من مختلف المنافذ عبر تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية.

وفي مستهل الاجتماع، وبحسب بيان، أشار رئيس الوزراء إلى أنه ومع افتتاح المتحف المصري الكبير، هناك توقعات بزيادة كبيرة في أعداد السائحين، وهو ما يستلزم استعدادًا كاملًا بجميع المطارات والمنافذ لإتاحة المزيد من التيسيرات الخاصة بإجراءات الدخول، لا سيما للوفود السياحية.

ووجّه مدبولي بأهمية تجهيز مختلف المطارات في مصر خلال عام 2026 لاستقبال السائحين عبر منظومة التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة الاضطرارية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير التيسيرات والمحفزات لقطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، ومصدرًا رئيسيًا وسريعًا لتوفير العملة الصعبة. وأضاف: نسعى لإتاحة مزيد من التيسيرات التي تحسّن تجربة السائح في مصر، وتضمن سهولة ويسر إجراءات الدخول والخروج عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مستجدات تطبيق مشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، وجهود مختلف الجهات في دعم وتطوير البنية التحتية بالمطارات والمنافذ، بما يسهم في توسيع التيسيرات الخاصة بإصدار التأشيرات إلكترونيًا. كما تناول الاجتماع الخطوات المتعلقة بتسهيل إجراءات دخول وخروج السائحين، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء أشرف عليوة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT)، واللواء أشرف البرنس ممثل قطاع المنافذ بوزارة الداخلية، واللواء أحمد عاصي ممثل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.