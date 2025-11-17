ترأّس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة المُشكَّلة لاختبار المتقدمين لشغل مناصب مديري عموم الإدارات الشاغرة بديوان عام المحافظة.

وبحث المحافظ، خلال اللقاء، السير الذاتية للمتقدمين مع أعضاء اللجنة وناقش معهم أبرز تحديات الوظائف المتقدمين لشغلها ومدى جاهزيتهم لتولّي مسؤولياتها.

وحرص محافظ الجيزة، على الاطلاع على المؤهلات الدراسية والدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدمون، مناقشًا كلًّا منهم في مراحل سجله الوظيفي ومدى ارتباط خبراته بمتطلبات المنصب المتقدم إليه.

كما اختبر المحافظ وأعضاء اللجنة المتقدمين فيما يتعلق بتكليفات الوظائف المتقدمين إليها، ومدى معرفتهم بمهامها الوظيفية وهيكلها الإداري.

واستمع المحافظ إلى خطط العمل المقدمة من المتقدمين والتي سيعتمدون تنفيذها حال تولّي أيٍّ منهم مهام المنصب، إلى جانب مقترحاتهم لتطوير الآليات الإدارية وتحسين بيئة العمل وتطوير أداء العاملين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت المقابلات عرض ملفات المتقدمين لشغل مناصب مديري عدد من الأجهزة والهيئات والإدارات التابعة للمحافظة حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٦٢ متقدمًا من الديوان العام والجهات التابعة له، وكذلك من الموظفين شاغلي الدرجات المطلوبة بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد المحافظ عادل النجار خلال الاجتماع أن المحافظة حريصة على اختيار القيادات القادرة على إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء، مشددًا على أن معايير الاختيار تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار والعمل بروح الفريق.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بالتخطيط السليم والمتابعة الدقيقة والالتزام الكامل بتقديم خدمات تليق بالمواطنين مشيرًا إلى أن القيادات التي سيتم اختيارها ستكون شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط المحافظة للتطوير والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات.

وضمت اللجنة في تشكيلها: محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمستشار محمد جابر المستشار القانوني للمحافظ، وهبة علام مدير مديرية التنظيم والإدارة بالجيزة، وابتسام الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بمركز البحوث الزراعية، وسامية عبد الرازق مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة.

