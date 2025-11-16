قال السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن بداية مشواره الطبي يعود إلى طفولته المبكرة.

وأكد خلال حواره مع النجم محمد صلاح على قناة "أون سبورت" أنه قرر أن يصبح جراحًا وهو في السابعة من عمره فقط، مشيرًا إلى أن وفاة عمته كانت الدافع الأساسي وراء هذا القرار.

وأضاف البروفيسور يعقوب: "قولت لوالدي هكون جراح، وأنا عندي 7 سنين"، موضحًا أن والده كان المحفز والداعم الرئيسي له في بداية هذا المشوار الطويل.

وتابع: "قولتله أنا هشتغل جامد وهروح اشتغل معاه فمشيت هذا المشوار ولقيت انى ممكن أفيد الناس"، في إشارة إلى الاكتشاف المبكر لشغفه بمساعدة الآخرين من خلال الطب.

وأشار جراح القلب الشهير، إلى أنه كان يخشى في البداية ألا يستطيع إكمال مسيرته، قائلاً: "كنت بخاف أنى مكملش"، مؤكدًا أن حبه للعلم والأبحاث كان الدافع الذي مكنه من الاستمرار.

وأضاف: "وحتى الآن أحاول اكتشف حاجات جديدة أفيد الناس بيها"، مما يكشف عن استمرار شغفه بالابتكار رغم مسيرته الحافلة".

وتابع يعقوب: "أجريت 30 ألف عملية قلب حتى الآن"، مؤكدًا أن هذا الرقم الهائل يمثل جزءًا من مسيرته في إنقاذ حياة الآلاف حول العالم، مشيرًا إلى أن رحلته لم تكن سهلة، قائلاً: "كنت دائما عاوز الناس تسبنى في حالى علشان أوصل لهدفى".