30 مليون راكب سنوياً.. السياحة تكشف عن توسعات ضخمة في مطار القاهرة



كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن جهود وزارته لتطوير البنية التحتية السياحية والمطارات في البلاد، مشيراً إلى مخططات طموحة تستهدف استيعاب النمو المتزايد في أعداد السائحين.



وأكد وزير السياحة، خلال حواره لبرنامج "الصورة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة النهار، أن الوزارة تعمل على "مخطط شامل لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس حتى دهشور"، ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع استشاري عالمي بهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية متكاملة.



وشدد على أهمية توسعة المطارات لمواكبة حركة السياحة الوافدة، حيث طالب بزيادة الطاقة الاستيعابية لمطارَي سفنكس والعلمين بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتطوير المطارات المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص في عمليات التشغيل، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.



وأضاف أنه تم الكشف عن خطة لإضافة مبنى جديد بمطار القاهرة الدولي، تستهدف رفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 30 مليون راكب سنوياً، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس تركيز الوزارة على تهيئة المناخ الاستثماري والسياحي لتحقيق الأهداف الطويلة الأمد للقطاع، خاصةً مع التوقعات بارتفاع قياسي في أعداد وإيرادات السائحين خلال السنوات القادمة.