خبير: قناة السويس أكبر اقتصادية شرق أوسطية بـ11.6 مليار دولار

أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن منطقة قناة السويس تحولت إلى أضخم منطقة اقتصادية في الشرق الأوسط بمساحة 460 كيلومتر مربع.

وقال زكريا، خلال لقائه في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إنها تضم 4 موانئ رئيسية هي شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية، إلى جانب 6 مناطق صناعية في شرق الإسماعيلية وشرق بورسعيد والقنطرة شرق وغرب ووادي التكنولوجيا والعين السخنة، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يمثل نقلة هائلة في البنية الاقتصادية.

وأضاف أن الاستثمارات بلغت 11.6 مليار دولار خلقت 136 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 350 ألف غير مباشرة.

وأشار إلى أن سر هذا الإنجاز يكمن في البنية التحتية من طرق وكباري التي كانت هدفًا لحملات تشكيك على السوشيال ميديا، موضحًا أنها حوّلت الموانئ إلى مراكز مباشرة قادرة على مناولة حركة هائلة، مؤكدًا أن "حملات السموم" من بعض القنوات والمنصات استهدفت الوعي الشعبي لكن النتائج تثبت صواب الاستثمار فيها.

وتابع زكريا قائلًا إن توسعات ميناء شرق بورسعيد رفعت طاقته الاستيعابية إلى 5.5 مليون حاوية. وأكد أن الرصيف الجديد بطول 2900 متر وعمق 17.4 متر يتيح استقبال سفن عملاقة وزيادة الكفاءة.

وشدد على أن زمن المناولة انخفض إلى 11-12 دقيقة فقط وبقاء الحاويات لا يتجاوز 14 ساعة، مما منح الميناء مراكز متقدمة عالميًا وجعله الأفضل في الشرق الأوسط.