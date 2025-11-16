إعلان

كامل الوزير: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

05:39 م 16/11/2025

الفريق كامل الوزير

استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ.


وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.


وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى أنه تم في إطار تنفيذ الإستراتيجية تطوير 14 ميناء وإنشاء 5 موانئ جديدة ضمن خطة شاملة تستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز على مستوى العالم للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.


جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.

