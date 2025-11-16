بعد افتتاح أحدهما.. لماذا لجأت التنمية المحلية لإقامة مجازر متنقلة؟

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أسباب لجوء الوزارة إلى تنفيذ عدد من المجازر المتنقلة في بعض المحافظات.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الأحد، إن خطة تطوير المجازر الحكومية التي بدأ تنفيذها تتضمن إنشاء مجزرين متنقلين بجانب تطوير وإنشاء عدد من المجازر الثابتة.

وأضاف المصدر، أن المجازر المتنقلة تستهدف في الأساس خدمة المحافظات النائية والحدودية بجانب توفير اللحوم للمناطق الأكثر احتياجًا أو التدخل السريع في أوقات الأزمات الخاصة باللحوم وارتفاع أسعارها.

وأشار المصجر، إلى أنه تم التعاقد مع إحدة الشركات في هذا الأمر، من أجل توريد 2 مجزر متنقل بشكل مبدئي لذبح الأبقار والماشية التي توجد بمناطق خالية من المجازر الثابتة بجانب المناطق النائية والحدودية.

