الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم خريفية مستقرة ومعتدلة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل.

ونصحت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، المواطنين بارتداء ملابس خريفية أو شتوية خفيفة، مشددة على عدم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم، لأن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع لاحقًا قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد.

وأشارت في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، إلى أن الملابس الخفيفة مناسبة للنهار، أما ليلًا فيفضل ارتداء ملابس خريفية أو شتوية خفيفة.

وأوضحت منار غانم، أن السبب يعود إلى تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا وشرق البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار خفيفة ومحدودة على بعض المحافظات المطلة على البحر المتوسط، كما تشهد بعض المناطق شبورة مائية صباحًا وعلى الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية ليلًا.

