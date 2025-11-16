مصر وتشاد تبحثان تعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية

كتب- محمد نصار:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد الرحيم الطيب، وزير الثروة الحيوانية بدولة تشاد، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار تعميق الشراكة الاستراتيجية المصرية - التشادية، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي تُعقد حاليًا بالقاهرة برئاسة وزيرا خارجية البلدين.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية، نظرًا لما تمتلكه دولة تشاد من أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، حيث ناقشا إمكانيات الاستفادة من الخبرة المصرية في تحسين سلالات الماشية، واختيار الأعلاف المناسبة، بهدف رفع إنتاجية الماشية من اللحوم والألبان.

وأكد الجانبان، ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على إمكانية عقد لقاء موسع يضم المستثمرين من الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية في مجال الإنتاج الحيواني، ومن بينها إنتاج الأعلاف لمواجهة التغيرات المناخية، وإمكانية قيام المستثمرين بضخ استثمارات في هذا المجال.

وبحث الجانبان، إمكانية إنشاء معمل مصري لإنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية في تشاد، بهدف تأمين الاحتياجات التشادية والإقليمية، ونقل التكنولوجيا المصرية في هذا المجال الحيوي.

ووجه "فاروق"، بزيادة الفرص التدريبية المُقدمة للمتخصصين والفنيين التشاديين، لتدريبهم في المركز الدولي المصري للزراعة، بهدف نقل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات الصحة الحيوانية والإنتاج المكثف.

واتفق الجانبان، على الترتيب لتبادل الزيارات المتبادلة على مستوى الوفود الفنية المتخصصة لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة سابقًا، فضلًا عن العمل على زيادة فرص التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والحيوانية.

من جانبه، أكد وزير الزراعة، أن هذا التعاون يجسد الاهتمام البالغ والتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز التعاون مع تشاد وكل الدول الأفريقية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

فيما أعرب وزير الثروة الحيوانية التشادي، عن شكره وتقديره للدعم المصري، مؤكدًا أن تشاد تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا وركيزة أساسية يمكن الاعتماد على خبراتها الكبيرة في الارتقاء بالثروة الحيوانية والاستثمار فيها.

