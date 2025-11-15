أكد الداعية الإسلامي مصطفى حسني على أهمية التخطيط لتربية الأبناء، موجهًا رسالة للآباء: "من لا يخطط لتربية أبنائه "كلقمان" فعليه ألا يُنجب".

خلال تقديمه لبرنامج "دولة التلاوة"، أوضح حسني أن سيدنا لقمان الحكيم ركز على منح ابنه خلاصة خبرته واهتمامه.

فقد فكر لقمان في حاجة ابنه إلى العقيدة، وأوصاه على صلواته وأخلاقه، بل وحتى طريقته في المشي وصوته مع الناس.

وأشار إلى أن هذا الوقت الجيد والاهتمام بتربية الأبناء يجعلهم واثقين من أنفسهم.

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى اكتشاف المواهب الجديدة والواعدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

ويُذاع البرنامج مرتين أسبوعيًا، يومي الجمعة والسبت، على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة watch it.

وشهدت اختبارات البرنامج مشاركة تجاوزت 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، منهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، إضافة إلى الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.