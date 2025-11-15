إعلان

الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات جديدة بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب

كتب : نشأت علي

07:51 م 15/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات جديدة بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب (2)
  • عرض 3 صورة
    الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات جديدة بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نشأت علي:

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم السبت، بيانًا لتوعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية تحت شعار "توعية وتواصل".

ونشرت وزارة الشؤون النيابية مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات عن الدعاية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي جاءت بعنوان " توعية وتواصل.. المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. الدعاية الانتخابية.. المفهوم.. الوسائل.. المدة.. إنفوجراف".

وقالت الوزارة، في بيانها إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجه ببدء سلسلة نشر محتوى توعوي جديد، يعرف الناس بكل ما يتعلق بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مع مراعاة نشر المحتوى السياسي بشكل مبسط، لا يتعارض مع الدقة، حتى يتسنى للمواطن التعرف على حقوقه ومعرفة واجباته بسهولة.

وأوضحت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنها سوف تنشر اليوم محتوى توعوي، يتعلق بالدعاية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، من حيث مفهوم الدعاية وقواعدها، ومحظوراتها، ومدتها، وكل التفاصيل، فضلًا عن محددات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الشؤون النيابية الانتخابات البرلمانية انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا