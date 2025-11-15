ينطلق انعقاد أعمال الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الأحد؛ لمناقشة ميزانية العام المالي خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2025، بمقر الشركة القابضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبدأ الاجتماعات، حسب الجدول الرسمي، يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 بعقد جمعيات شركات شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، وغرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، وشركة محطات خليج السويس لإنتاج الكهرباء، وتخصص جميعها لمناقشة واعتماد ميزانيات العام المالي الجديد.

وتتواصل الاجتماعات يوم الإثنين 17 نوفمبر بعقد جمعيات شركات عتاقة لإنتاج الكهرباء، القاهرة لإنتاج الكهرباء، وشركة الخدمات الطبية.

وتُعقد جمعيات شركات مصر الوسطى للتوزيع، ومصر العليا للتوزيع، وجنوب الدلتا للتوزيع، في الثلاثاء 18 نوفمبر؛ لبحث واعتماد القوائم المالية ومناقشة خطط التطوير.

ويشهد يوم الأربعاء 19 نوفمبر اجتماعات شركات الإسكندرية للتوزيع، وشمال القاهرة للتوزيع، وشركة القناة للتوزيع؛ لمتابعة أداء العام الماضي وخطط تحسين جودة التغذية الكهربائية.

ويختتم الأسبوع يوم الخميس 20 نوفمبر بانعقاد الجمعيات العامة لشركتَي البحيرة للتوزيع وجنوب القاهرة للتوزيع.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن الاجتماعات تهدف إلى مراجعة الأداء المالي والفني للشركات، وتقييم خطط التطوير، وتعزيز كفاءة الشبكات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار خطط الوزارة للارتقاء بقطاع الكهرباء خلال العام المالي الجديد.

