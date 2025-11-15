إعلان

جمال شعبان يكشف سببًا محتملًا لوفاة محمد صبري

كتب : محمد نصار

12:54 م 15/11/2025

محمد صبري لاعب السابق للزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السباق، إن ألم الكتف الأيسر قد يكون بسبب القلب.

وأضاف جمال شعبان، عبر صفحته على فسيبوك: "وجع الكتف الشمال ممكن يكون من القلب.. المرحوم محمد صبري اشتكى من وجع في الكتف الشمال قبل رحيله بيومين حسب رواية صديقه طارق السيد.

وتابع عميد معهد القلب السابق: لازم نهتم بوجع الصدر، وخاصة اللي بيسمع في حتة تانية زي الكتف الشمال أو الزور أو الضهر أو الفك السفلي، وبالذات لو مصحوب بعرق أو غممان نِفس، وبيزيد مع المجهود، لأن ممكن يكون بسبب ضيق في الشرايين التاجية.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة والقاهرة تسجل 25 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

بعد مد المدة.. تعرف على موعد عمل حصر لجان الإيجار القديم

قانون الإجراءات الجنائية..تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد صبري لاعب السابق للزمالك وفاة محمد صبري سبب محتمل لوفاة محمد صبري الدكتور جمال شعبان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عاجل| الداخلية تحبط أكبر صفقة مخدرات في 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه - اضغط للتفاصيل
تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة- اضغط للتفاصيل
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة- اضغط للتفاصيل
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل