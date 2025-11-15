جمال شعبان يكشف سببًا محتملًا لوفاة محمد صبري

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السباق، إن ألم الكتف الأيسر قد يكون بسبب القلب.

وأضاف جمال شعبان، عبر صفحته على فسيبوك: "وجع الكتف الشمال ممكن يكون من القلب.. المرحوم محمد صبري اشتكى من وجع في الكتف الشمال قبل رحيله بيومين حسب رواية صديقه طارق السيد.

وتابع عميد معهد القلب السابق: لازم نهتم بوجع الصدر، وخاصة اللي بيسمع في حتة تانية زي الكتف الشمال أو الزور أو الضهر أو الفك السفلي، وبالذات لو مصحوب بعرق أو غممان نِفس، وبيزيد مع المجهود، لأن ممكن يكون بسبب ضيق في الشرايين التاجية.

