حالة الطقس.. الأرصاد: سحب منخفضة يصاحبها سقوط أمطار شمالًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في الصباح، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة، غلى نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

