كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا من الساعة 4 حتى الساعة 9، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة العظمى غدا على القاهرة الكبرى من 24: 25 درجة، والسواحل الشمالية من 23: 25، وشمال الصعيد 26:25، وجنوب الصعيد من 26: 27 درجة مئوية.

