الموالح في المقدمة.. وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي الصادرات

كتب - مصراوي:

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية، قد بلغت حتى الآن حوالي 8.2 مليون طن، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا، عن نفس العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 650 ألف طن.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.

ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية حوالي 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي الفاصوليا (الطازجة والحالة) في المركز الثالث بكمية إجمالية 283 ألف طن، ثم محصول البطاطا في المركز الرابع بكمية 280 ألف طن، كما يأتي محصول البصل الطازج في المركز الخامس بكمية 268 ألف طن.

وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، حيث مثل العنب بكمية إجمالية 190 ألف طن، يليها الرمان بكمية 110 ألف طن، ثم المانجو بكمية 104 ألف طن، وتليها محاصيل: الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، ثم الجوافة.

وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام تُعدّ شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها والتزامها التام بالجودة والمواصفات العالمية، مشيراً إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في منظومة التصدير، وعلى رأسهم المزارع والمنتِج والمصدِّر، مشدداً على أن هذه الطفرة الملحوظة هي نتاج تعاون مثمر وجهود مستمرة من المهندسين والباحثين ورجال الحجر الزراعي والعلاقات الزراعية الخارحية، والمعامل المركزية المرجعية، في المتابعة الدقيقة للشحنات وإزالة أي معوقات، وضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية، بهدف استمرار فتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام الحاصلات المصرية.