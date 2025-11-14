بطول 4 كم.. نزع ملكية عقارات لاستعدال طريق الصعيد الصحراوي الغربي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 3278 لسنة 2025، بشأن تنفيذ مشروع استعدال طريق الصعيد الصحراوي الغربي بمنطقة الواسطى بمحافظة بني سويف.

وتضمنت المادة الأولى من القرار، أن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استعدال طريق الصعيد الصحراوي الغربي بمنطقة الواسطى بمحافظة بني سويف بطول حوالي 4 كم لاستكمال الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل).

فيما نصت المادة الثانية، على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة.

