شردي: ضغوط أمريكية لإيقاف تسليح الدعم السريع بعد جرائم دارفور والفاشر

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطًا على الدول الداعمة لقوات الدعم السريع في السودان لإيقاف تسليحها، مشيرًا إلى أن هذه الضغوط تأتي بعد تورط هذه القوات في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين تشمل القتل والتشريد واغتصاب النساء في منطقتي دارفور والفاشر.

وأضاف "شردي"، خلال برنامج "الحياة اليوم" على شاشة "الحياة" أن هذه التطورات تأتي مع استمرار العمليات العسكرية للجيش السوداني بهدف تحرير الأراضي وتأمين الحدود، موضحًا أن الوضع الإنساني في تلك المناطق يزداد سوءًا بسبب أعمال العنف التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المدنيين العُزل.

وتابع مصطفى شردي: تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تلقى دعمًا من الحكومة السودانية، معتبرًا أن التحرك الدولي ضد تسليح قوات الدعم السريع خطوة مهمة لضمان محاسبتها على الجرائم المرتكبة.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على خطورة استمرار دعم بعض الدول لهذه القوات، محذرًا من أن أي استمرار في التسليح قد يعد مشاركة في جرائم الحرب ويؤدي إلى المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان رحبت بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي، معتبرة إياها خطوة مهمة نحو محاسبة الدعم السريع ووقف أي دعم يقدم لها بالسلاح.

