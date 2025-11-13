هند الضاوي: ملف إبستين قد يكشف عن تورط أجهزة استخباراتية

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن قضية الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، ما زالت من أكثر الملفات غموضًا وإثارة للجدل في الولايات المتحدة والعالم.

وقالت إن هناك تساؤلات كبيرة تدور حول احتمالات تدخل أو استغلال أجهزة استخباراتية أجنبية لتلك القضية، وسط تكهنات بوجود دور خفي لبعض الجهات الإسرائيلية في خلفياتها.

وخلال حديثها في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أوضحت هند الضاوي، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد تعهّد أثناء حملته الانتخابية بالكشف عن وثائق استخباراتية سرية، تضمنت ملفات تخص قضايا شهيرة مثل اغتيال جون كينيدي ومارتن لوثر كينج وإبستين، إلا أنه اكتفى بنشر جزء محدود من ملفات كينيدي لم يحمل جديدًا، بينما لم يُفرج عن أي وثائق تتعلق بإبستين، معتبرة أن ذلك "تصرف مقصود" بحسب مراقبين، بهدف حجب معلومات حساسة.

وأضافت الضاوي: الجدل داخل الولايات المتحدة يتزايد بشأن احتمال تورط شخصيات سياسية واقتصادية نافذة في هذا الملف، مشيرة إلى أن القضية ما زالت تحمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة.

واختتمت حديثها قائلة: "أتوقع أن يُعاد فتح ملف إبستين قريبًا بشكل مفاجئ"، محذرة من أن كشف حقائق جديدة قد يؤدي إلى توترات سياسية واحتجاجات داخلية وربما تداعيات دبلوماسية تمس علاقة بعض الدول الغربية بإسرائيل.

