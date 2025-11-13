كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، نشر الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، كما أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – ٦ أكتوبر) تقرر تنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يشدد على ضرورة الاهتمام بالشباب ونشر ثقافة الرياضة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد مؤشرات خسارته.. أحمد مرتضى منصور يشكر أهالي دائرته: أبارك للفائز ومن دخل الإعادة

وجه أحمد مرتضى منصور لمرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب 2025، عن دائرة الجيزة والعجوزة والدقي، رسالة لأهالي دائرته بعد أن كشفت المؤشرات الأولية الغير رسمية عن عدم فوزه بالانتخابات أو خوضه جولة الإعادة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اتحاد المهن الطبية يعلن بدء صرف معاش شهر نوفمبر

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، صباح اليوم عن بدء صرف معاش شهر نوفمبر 2025 لأعضاء الاتحاد من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إلى جانب الورثة المستحقين، بعد تحويل المعاشات إلى الحسابات المخصصة لذلك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حسام موافي: 60% من مرضى الضغط لا تظهر عليهم أعراض واضحة

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الارتفاع الملحوظ في معدلات السمنة وارتفاع ضغط الدم، مؤكدًا أن السمنة أصبحت ظاهرة عالمية تتراوح نسبها بين 30 و40% في عدد من الدول المتقدمة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس في محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى استمرار تدفق الخلايا الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، مع توقع اشتدادها تدريجيًا حتى ساعات الليل واستمرارها حتى غدٍ الجمعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لاستخدامها في منتجات غذائية.. ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة

شنَّ جهاز حماية المستهلك، حملةً رقابيةً مُكثفة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن التي تقوم بتجميع اللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تصنيعها باستخدام بعض الإضافات والمواد الدهنية لتغيير الطعم والقوام، تمهيدًا لطرحها بالأسواق ضمن المصنعات الغذائية الجاهزة للاستهلاك المنزلي، وتوريدها إلى بعض المطاعم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام جامعة مصر غداً

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – ٦ أكتوبر) تقرر تنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو، وتحديدًا في الاتجاه القادم من محور ٢٦ يوليو باتجاه طريق الواحات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تنويه عاجل من الأرصاد: برد وأمطار رعدية على هذه المناطق.. خذوا احتياطاتكم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مناطق الإسكندرية ومطروح تتأثر اليوم بسحب رعدية ممطرة، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، بالإضافة إلى تساقط لحبات البرد وحدوث البرق والرعد في بعض المناطق.

للتفاصيل.. اضغط هنا