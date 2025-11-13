حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس في محافظة الإسكندرية، مؤكدة استمرار تدفق الخلايا الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، مع توقع وصول ذروة الأمطار خلال ساعات المساء والليل واستمرارها حتى غدٍ الجمعة.

وأوضحت الهيئة، في تنويه، أن الحالة الجوية يصحبها نشاط واضح للرياح الهابطة الناتجة عن السحب الرعدية، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، إلى جانب احتمالية تساقط حبات البرد ووقوع ضربات برق ورعد قوية على فترات متفرقة.

وأشارت الأرصاد، إلى أن البحيرة وكفر الشيخ ستشهدان تقدم السحب الرعدية الممطرة خلال الساعات المقبلة، مع تسجيل أمطار رعدية متفاوتة الشدة على بعض المناطق، وتكاثر للسحب الرعدية الكثيفة على محافظة بورسعيد، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض الأنحاء.

وحثت الهيئة المواطنين على اتباع إجراءات السلامة اللازمة خلال التقلبات الجوية، مشددة على ما يلي:

- تجنب الوقوف أسفل الأشجار العالية أو اللوحات الإعلانية أثناء العواصف.

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة أو الأسلاك المعدنية المكشوفة.

- الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية خلال هبوب الرعد والبرق.

- البقاء داخل المباني السكنية قدر الإمكان أثناء سقوط الأمطار.

- القيادة بحذر شديد على الطرق، مع تخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

