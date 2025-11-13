إعلان

وزير الأوقاف السابق: الداعية يجب أن يتسم بالوقار وعدم اللهث خلف الترند

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:26 م 13/11/2025

الدكتور محمد مختار جمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن شخصية الداعية والمثقف يجب أن تتسم بأقصى درجات الحكمة والوقار وعمق التفكير وعدم اللهث خلف ركوب الترند بأي طريق كان.

وأوضح في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، أن تشكيل وعي المجتمع أمانة ثقيلة تحتاج إلى صيانتها من كل ما يثير اللغط.

ولفت وزير الأوقاف السابق، إلى ضرورة مراعاة طبيعة الزمان والمكان، ومعرفة ما يجب أن يُقال ومتى يقال وأين يقال؟، من أهم الشروط التي يجب توفرها في الداعية والمثقف على حد سواء.

