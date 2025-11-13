إعلان

محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام جامعة مصر غداً

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

04:44 م 13/11/2025

ارشيفية

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – ٦ أكتوبر) تقرر تنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو، وتحديدًا في الاتجاه القادم من محور ٢٦ يوليو باتجاه طريق الواحات.

وأوضحت محافظة الجيزة، انه نظرًا لتنفيذ تلك الأعمال سيتم إجراء الغلق الكلي لطريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام جامعة مصر في الاتجاه القادم من محور ٢٦ يوليو باتجاه طريق الواحات وذلك يوم الجمعة الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥، على أن تبدأ الأعمال من الساعة ١ صباحًا وحتى الساعة ٩ صباحًا.

وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإعداد التحويلة المرورية التالية:

حركة سير المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو والراغبة في استكمال السير باتجاه طريق الواحات، تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من طريق الواحات اتجاه محور ٢٦ يوليو) من خلال فتحة الدوران الكائنة قبل منطقة الأعمال، ثم السير بمسار التحويلة المؤقت، والعودة مرة أخرى إلى طريق امتداد محور ٢٦ يوليو عن طريق فتحة دوران بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه تم التنسيق بين الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين فضلًا عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع أي تكدسات.

غلق محور 26 يوليو جامعة مصر الجيزة

