حالة الطقس غدا.. تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر على موعد مع حالة من عدم الاستقرار الجوي، تبدأ اعتباراً من يوم الخميس، وتستمر حتى يوم السبت.

وأكدت غانم أن هذه الموجة الجوية، التي تُعد أولى الحالات "مكتملة الأركان" في فصل الخريف، تنتج عن تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، مصحوباً بكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأوضحت غانم، في مداخلة هاتفية عبر قناة الناس، أن الأمطار تبدأ خفيفة إلى متوسطة على السلوم ومطروح، قبل أن تتزايد شدتها يومي الخميس والجمعة لتصبح متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري، بما فيها الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، وصولاً إلى دمياط وبورسعيد مساءً.

وأشارت إلى أن القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ستشهد فرصاً لأمطار خفيفة متفرقة خلال المساء.

وتوقعت الأرصاد أن تكون ذروة الحالة يوم الجمعة، محذرة من نشاط ملحوظ للرياح قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط وارتفاع الأمواج بين 2 و 3 أمتار.

وأكدت الدكتورة منار غانم أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل 2 إلى 3 درجات، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى ما بين 24 و 25 درجة مئوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من البرق والرعد وارتداء الملابس الخريفية المناسبة خاصة خلال فترات الليل.

