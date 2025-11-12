إعلان

وزير الثقافة يهنئ الفنان عصام درويش بفوزه بجائزة السلطان قابوس

كتب : محمد شاكر

03:47 م 12/11/2025

الفنان عصام درويش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، التهنئة للفنان المصري عصام درويش لفوزه بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال النحت ضمن دورتها الثانية عشرة لعام 2025، والتي خصصت هذا العام للفنانين العمانيين والعرب


وقال وزير الثقافة: "يعد الفنان عصام محمد سيد درويش مثالًا للفنان المبدع الذي جمع بين الأصالة والتجديد في النحت، وساهم بشكل بارز في إثراء المشهد الفني المصري والعربي."


وتابع: "نفخر بإبداعات الفنان عصام درويش التي تعكس عمق التجربة الفنية المصرية وتاريخها الغني، ويأتي فوزه بهذه الجائزة تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات والتميز".


ويُعد الفنان عصام درويش أحد أبرز فناني النحت في مصر، ولد بالقاهرة عام 1970، ويعمل أستاذًا للنحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.


شغل العديد من المناصب المهمة، منها رئيس مجلس أمناء مؤسسة آدم حنين للفنون، ومشرف على المعارض الدولية والوطنية مثل المعرض العام الدورة 38 (2016) ومعرض الطلائع لجمعية الفنون الجميلة (2016)، وعضو لجان عليا في مجالات النحت والمتحف المفتوح وصالونات الشباب.


وتتضمن أعماله النحتية الميدانية أعمالًا بارزة داخل مصر وخارجها، منها تمثال الكابتن صالح سليم بالنادي الأهلي (2007)، وتمثال فاتن حمامة بدار الأوبرا المصرية (2018)، وتمثال الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد (2015)، وتماثيل توفيق الحكيم، أحمد شوقي، وطه حسين بمكتبة الإسكندرية (2015).


جاء الإعلان عن الفائزين خلال مؤتمر صحفي لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، مؤكدًا التزام الجائزة بتكريم الإبداع العربي ودعم المشهد الثقافي والفني في المنطقة.


اقرأ أيضاً:


بحضور مدبولي.. انطلاق مؤتمر "السكان والصحة والتنمية البشرية" بعد قليل


اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل




بعد حديث رئيس الوزراء.. تعرف على عقوبة تشويه الآثار



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد فؤاد هنو الفنان عصام درويش جائزة السلطان قابوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح