كتبت -داليا الظنيني:

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار حظر استيراد السكر لمدة ثلاثة أشهر يمثل دعمًا قويًا للصناعة الوطنية ويحد من الاعتماد على الواردات.

وأشار المنوفي، في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر، إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر جيد جدًا ويكفي احتياجات البلاد لمدة 13 شهرًا، مما يبدد المخاوف بشأن نقص المعروض.

وكشف عضو شعبة المواد الغذائية، عن دور وزارة التموين في خفض أسعار زيت الطعام، بعد تدخلها لتوفير كميات كبيرة من الزيت في المجمعات ومنافذ البيع.

وأوضح المنوفي أن هذا التدخل جاء بعد رفع إحدى الشركات الكبرى سعر لتر الزيت إلى 80 جنيهًا، ما تسبب في موجة ارتفاع مؤقتة، مؤكدا أن تدخل الوزارة كان حاسمًا في تراجع الأسعار واستقرار السوق.

وذكر أن ارتفاع الاستهلاك غير الطبيعي والتكالب العشوائي على الشراء، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، هو السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار بعض السلع.

وطالب المنوفي المواطنين بالاطمئنان، مؤكدًا أن الأمور مستقرة ولا يُتوقع أي ارتفاع إضافي في الأسعار أو نقص في السلع خلال الفترة القادمة، مناشدًا بعدم التخزين المفرط.

