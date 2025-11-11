الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الفرز مقصور على الحصر العددي لكل مرشح



كتب- محمود الشوربجي:

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إعلان فرز نتائج الانتخابات قاصر فقط على الحصر العددي الذي حصل عليه كل مرشح بانتخابات مجلس النواب 2025.

أضاف في مؤتمر صحفي، أن عددًا من اللجان الفرعية شهد نفادًا في أوراق الاقتراع نتيجة الكثافات التصويتية الكبيرة التي شهدتها بعض المناطق خلال اليوم الانتخابي.

أشار إلى أنه تم التعامل الفوري مع الموقف، حيث تم تزويد اللجان المعنية بدفعات إضافية من بطاقات الاقتراع لضمان استمرار عملية التصويت دون توقف أو تعطيل.

وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، لاختيار 143 مقعدًا يتنافس عليها 1281 مرشحًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، وتوفير جميع المستلزمات داخل المقار الانتخابية.

كما شددت الهيئة على أهمية التزام الناخبين بالتعليمات المعلنة داخل اللجان أثناء عملية التصويت، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل سرادق الاقتراع، مؤكدة أن العملية الانتخابية تخضع لمتابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.

