"القومي لذوي الإعاقة": إقبال كبير على انتخابات النواب وتسهيلات شاملة لـ "ذوي الهمم"

كتب : داليا الظنيني

09:25 م 10/11/2025

الدكتورة إيمان كريم

كتبت- داليا الظنيني :

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هناك إقبالاً كبيراً من "ذوي الهمم" للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى التيسيرات المتاحة لضمان إدلائهم بأصواتهم.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، حيث أشارت إلى تفعيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي تحديات تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة.

ونوهت المشرف العام على المجلس إلى الحضور والمشاركة الملحوظة من ذوي الإعاقة في هذا الاستحقاق السياسي والدستوري، موضحة أن المجلس عقد لقاءات توعوية مكثفة في مختلف المحافظات لبيان أهمية المشاركة السياسية لهذه الفئة.

