قبل زيادتها.. ما سعر تأشيرة الدخول لمصر حاليا؟



كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن سعر تأشيرة الدخول لمصر في الوقت الحالي قبل زيادتها.



وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن تأشيرة الدخول لمصر حاليًا هي 25 دولارًا.



وأوضح، أن آخر زيادة لسعر تأشيرة الدخول كان في شهر مايو 2014، حينما تلقى هشام زعزوع، وزير السياحة، خطابًا من وزير الخارجية، متضمنًا أن رسم تأشيرة الدخول لمصر سيرتفع إلى 25 دولاراً بدلاً من 15 دولارًا.



يذكر أن الاتحاد المصري للغرف السياحية، وجه نداء عاجلًا إلى جميع المسؤولين بالدولة وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار؛ للتدخل الفوري والعاجل لوقف مشروع القرار المفاجئ بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر بمبلغ إضافي بخلاف قيمتها الحالية، وهو القرار الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا ضمن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة لفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل وخارج مصر.



