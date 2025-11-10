بعد إعلان الوزارة.. 6 مطالب لـ"أطباء التكليف" بشأن الحركة الجديدة



أثار إعلان وزارة الصحة عن تفاصيل حركة تكليف الأطباء دفعة سبتمبر 2025 جدلًا خلال الأيام الماضية، نظرًا للشروط التي وضعتها الوزارة في إعلانها الرسمي.



وأكدت الوزارة، في إعلانها، أن التكليف سيكون وفق التخصص، على أن يبدأ تسجيل الرغبات في الفترة من 6 نوفمبر وحتى 20 نوفمبر الجاري، ويكون التوزيع في الحركة طبقًا للاحتياج والمجموع والرغبات، حيث يُسمح للطبيب باختيار رغباته في أي محافظة دون التقيد بنطاق معين.



لمزيد من التفاصيل بشأن حركة التكليف الجديدة.. اضغط هنا







بدورهم، ناشد أطباء التكليف دفعة سبتمبر 2025، الوزارة الاستجابة لعدد من المطالب، على رأسها زيادة الاحتياجات في تخصصات (الجراحة العامة – جراحة القلب – جراحة الصدر – الباطنة العامة – طب الأسرة)، وزيادة عدد المستشفيات، إلى جانب زيادة الاحتياجات في محافظات التأمين الصحي الشامل، نظرًا لأن عددًا من الأطباء يقيمون في هذه المحافظات، فضلًا عن زيادة الاحتياجات في محافظتي القاهرة والجيزة لقلة الأعداد المتاحة بهما.



وأوضح الأطباء، أنه بالنسبة للأطباء المكلّفين في المناطق النائية، أو الراغبين في تخصصات نادرة وملحّة في حركة النيابات القادمة، أو الراغبين في نيابات التعليم، يجوز لهم التقدّم في أقرب حركة نيابات دون الانتظار لقضاء سنة من التكليف، كما يجوز للطبيب تعديل التكليف لمحافظة السكن أو محافظة الدراسات العليا بعد مرور عام فعلي من العمل (وليس سنة ونصف).



كما طالبوا بإضافة مميزات للمناطق النائية، منها تخصيص حركة نيابات مستقلة للنائي بعد مرور ستة أشهر بدلًا من سنة، مع إتاحة ترشيح وزاري استثنائي للأطباء العاملين في تلك المناطق.



وناشدوا أيضًا ضرورة إتاحة تعديل التكليف للطبيبة المتزوجة إلى محافظة سكن الزوجية دون شرط قضاء مدة معينة، وفي حالة تقديم الطبيب في حركة النيابات على نفس تخصص التكليف، يتم استكمال فترة النيابة مع احتساب فترة التكليف من إجمالي فترة النيابة طالما في التخصص نفسه.



