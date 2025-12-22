كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية.

وأعرب مدبولي عن تقدير مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا اعتزازه بما يربط البلدين الشقيقين من روابط راسخة وتعاون وثيق في شتى المجالات، مؤكدا متانة العلاقات بين القيادة السياسية في البلدين، وما تشهده هذه العلاقات من تواصل مستمر وتنسيق دائم على مختلف الأصعدة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمستوى التعاون الثنائي القائم بين البلدين، وبالتطور الملحوظ في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، معربا عن تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون من خلال إقامة المزيد من الشراكات المثمرة مع الجانب الإماراتي خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير الإماراتي في أداء مهام عمله في مصر.

ومن جهته، أعرب السفير حمد عبيد الزعابي عن اعتزازه وسعادته بوجوده في القاهرة، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات من تطور مستمر يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، مثمنا العلاقات المتميزة التي تجمع القيادة السياسية في البلدين.