وزير يوناني: تطوير الموانئ يلعب دورًا محوريًا لتعزيز مكانة مصر

كتب : محمد نصار

12:30 م 10/11/2025

أشاد وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، بالتوسع الذي تشهده مصر في مشروعات البنية التحتية البحرية والمرافق المصاحبة لها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل عامل جذب للاستثمارات وتعزز من مكانة السوق المحلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا ضمن فعاليات معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025".

وأوضح "كيكيلياس"، أن خطة تطوير الموانئ المصرية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن نحو 80% من الصفقات التجارية العالمية تمر عبر البحار، ما يجعل تحسين البنية التحتية البحرية استثمارًا مستقبليًا ذا عوائد ملموسة.

وأشار الوزير اليوناني، إلى أن اليونان ترتبط بمصر بعلاقات تعاون مستمرة منذ سنوات، وأنه تم خلال لقاء حديث مع الرئيس السيسي مناقشة سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في قطاع النقل والخدمات البحرية.

ولفت إلى أن اليونان تمتلك نحو 20% من أسطول اليخوت العالمي، وحوالي 35% من إنتاج الغاز المسال، مما يعكس حرصها على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها من الدول المحورية في المنطقة وركيزة مهمة في التجارة البحرية الإقليمية.

فاسيليس كيكيلياس مشروعات البنية التحتية البحرية معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

