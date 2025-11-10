حالة الطقس.. تحذير من الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على مختلف الأنحاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية دافئة قادمة من الصحراء.



وأضافت غانم، لمصراوي، أن الطقس مستقر ومشمس بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وهو ما يسهم في الارتفاعات الخفيفة بدرجات الحرارة، موضحة أن القاهرة الكبرى تسجل ما بين 28 إلى 29 درجة نهارًا، مع طقس يميل للحرارة على المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ويكون أكثر حرارة على محافظات الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى أن الشبورة المائية تظل الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي القيادة بحذر.



وأكدت أنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، لتسود أجواء معتدلة ثم مائلة للبرودة ليلًا، حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى نحو 18 درجة مئوية، مع اعتدال واضح في سرعات الرياح.



وأضافت غانم أنه يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين خلال فترات متقطعة من اليوم، دون تأثيرات قوية على الأنشطة اليومية.



وأوصت الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة، وارتداء ملابس مناسبة للانخفاضات الملحوظة في الحرارة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.



اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط







ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر







جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات







العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين



