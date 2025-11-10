وزير السياحة يجتمع مع مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة

إحصاء رسمي.. انخفاض كبير في عدد المدخنين في مصر: ما الأسباب؟

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع Apostolos Tzitzilostas مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك؛ في إطار مشاركته في فعاليات الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تُعقد حالياً في العاصمة السعودية الرياض.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى اللقاء المثمر الذي جمعهما في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر أكتوبر الماضي، وما تبعه من خطوات عملية لتعزيز مجالات التنسيق والتعاون المشترك.

وتناول الاجتماع مناقشة آفاق التعاون في مجالات التدريب وتنمية الكوادر البشرية، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي، وعلى رأسها المخطط الاستراتيجي الجاري تنفيذه لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة دهشور، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الوزارة لتعزيز الطاقة الفندقية بما يلبي النمو المتزايد في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

كما تم التطرق إلى جهود الوزارة المستمرة في صون وحماية التراث الثقافي المصري من خلال مشروعات الترميم والتطوير وبرامج التدريب المتخصصة للعاملين في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر تعد شريكًا مهمًا وصديقًا للاتحاد، وأن هناك آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.

كما توجه بالتهنئة للوزير على الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه رمز للوجه الحضاري والحديث لمصر، معربًا عن تطلعه لزيارة مصر والمتحف قريبًا.

ورحّب الوزير بهذه الرغبة، موجّهًا الدعوة لـ Apostolos Tzitzilostas لزيارة مصر في أقرب وقت، لاستكمال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودراسة فرص التعاون المستقبلي في قطاعات السياحة والآثار، فضلًا عن القيام بجولة بالمتحف المصري الكبير.