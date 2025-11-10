أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها عاجلًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، حيث تسود أجواء خريفية مستقرة على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة.

وأضافت أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية وهى الظاهرة المؤثرة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.