استنكر الإعلامي عمرو أديب ما وصفه بـ"التجاوزات" التي تستهدف العلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا تعبر عن توجهات الشعبين أو قيادتيهما.

وتسائل أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر"، عن الأسباب الحقيقية وراء ما يثار من توتر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أديب: "قولوا لي بالله عليكم ما هي المشكلة؟"، مشيرًا إلى وجود مليوني ونصف مليون مصري يعيشون في المملكة بأمان، واستثمارات سعودية كبيرة في مصر، وزيارات سياحية متبادلة.

وتابع قائلاً: "علاقات بين الزعماء بنشوفها باستمرار.. اللجنة المصرية السعودية كانت تعمل من أسبوعين، ناس كتير طالعة على السوشيال ميديا تقول عيب كده ما حدش يهاجم السعودية"، مؤكدًا أن 90% من هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم من كانوا يسيئون للعلاقات بين البلدين، معتبرًا أنهم السبب في الإساءة للعلاقات المصرية السعودية.

وحذر أديب من لجان إلكترونية مستفيدة من اشعال نار الخلافات بين البلدين: "إيه الشيء اللي هيعود عليك عندما تسيء للعلاقة دي؟، العالم يتجه نحو التعاون والتوافق بينما إحنا بنقول يا تناحر يا خناق يا شتيمة".

وتابع: "ارفعوا إيديكم عن العلاقات المصرية السعودية.. إحنا محتاجينها كلنا"، مؤكدًا أن مصر تحتاج للسعودية والسعودية تحتاج لمصر في إطار علاقات تاريخية متكافئة.

وحذر من أن استمرار هذه الحملات قد يؤدي إلى عواقب لا يحمد عقباها على الشعبين الشقيقين.