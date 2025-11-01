استقبل الهلال الأحمر المصري، الرئيس جوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، في زيارة تاريخية للمركز العام، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، ومن الجانب الكولومبي روزا يولاندا فيلافيسينسيو، وزيرة الخارجية، والسفيرة لوس إيلينا مارتينيز كاساب، سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، وفيكتور ديكوريا، مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط.

واستهل رئيس جمهورية كولومبيا، كلمته مشيدًا بجهود مصر والدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أنهم يعون أزمة الشعب الفلسطيني منذ أن تم تقسيم أرضه.

وأضاف بيترو أنهم تابعوا تردي الأوضاع التي تحدث في قطاع غزة، متمنيًا أن ينتهي وقف العنف، ومطالبًا بنشر خطوة إعادة إعمار غزة عبر وسائل الإعلام، خصوصًا أن إعادة الإعمار مصطلح إنساني، والإنسانية هي مَن ستعيد إعمار قطاع غزة، بدعم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، برئيس جمهورية كولومبيا في زيارته للهلال الأحمر المصري، مشيرةً إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصري نموذج مشرق للتضامن والعطاء في أوقات الأزمات والكوارث، وركيزة أساسية في منظومة العمل الإنساني في مصر والمنطقة، يمتد تاريخها لأكثر من مئة عام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن زيارة رئيس جمهورية كولومبيا تعبِّر عن عمق العلاقات الإنسانية بين مصر وكولومبيا، وعن التقاء القيم المشتركة في دعم الإنسان وصون كرامته، فالهلال الأحمر المصري، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، يعمل بروح التعاون الدولي، ويضع دائمًا الإنسان أولًا، وهو ما نلمسه أيضًا في التجارب المُلهمة التي تقدمها كولومبيا في مجال بناء السلام وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأوضحت مرسي أننا نؤمن أن العمل الإنساني لا يعرف حدودًا، وأن الشراكات بين الشعوب والمؤسسات هي الطريق إلى عالم أكثر أمانًا ورحمة، ويعد الهلال الأحمر المصري الآلية الوطنية المعنية لتنسيق المساعدات إلي قطاع غزة، وأدى الهلال الأحمر المصري ومتطوعوه وكوادره دورًا محوريًّا في تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة لما يزيد على 750 يومًا وهو ما نال تقدير واحترام العالم أجمع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أننا نتطلع من خلال هذه الزيارة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الإنساني والتبادل بين الجانبين، سواء في مجالات الإغاثة، أو التنمية الاجتماعية، أو دعم الفئات الأكثر ضعفًا.

وأهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، رئيس جمهورية كولومبيا درع الهلال الأحمر المصري، درع الإنسانية، تقديرًا لمجهوداته.

وأكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن الاستجابة لأزمة غزة بدأت منذ أكثر من 750 يومًا، قدمت مصر خلالها أكثر من 650 ألف طن من المساعدات الإنسانية، والتي تضمنت مواد غذائية، وأدوية، ومستلزمات طبية وإغاثية، وسولارًا، تم تفويجها عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأوضحت إمام آلية عمل الهلال الأحمر المصري في تنسيق المساعدات إلى قطاع غزة من دول العالم جوًّا وبحرًّا وبرًّا، بداية من إنشاء غرفة عمليات بالعريش متصلة بغرفة العمليات المركزية بالقاهرة، وفحص المساعدات وتكويدها بالمراكز اللوجستية في العريش؛ بما يضمن عبورها إلى داخل القطاع وفقًا للمعايير الدولية الموضوعة، عبر جسر بري رابطًا بين المراكز اللوجيستية والقطاع، مؤكدة أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري نهائيًّا منذ بدء الأزمة.

وأشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إلى أن الهلال الأحمر المصري استقبل 941 طائرة إغاثة إنسانية، 614 شحنة مساعدات إنسانية، هذا إلى جانب تنسيق الجهود مع 59 دولة من بينها جمهورية كولومبيا لضمان استجابة عالمية موحدة، فضلًا عن الوكالات الأممية.

وأكدت إمام أنه تم إدخال 214 سيارة إسعاف للمنظمات الصحية العاملة داخل القطاع، إضافة إلى إيصال أكثر من 89 ألف طنًّا من الوقود إلى غزة، كما نسّق دخول 4 مستشفيات ميدانية إلى القطاع، مشيرةً إلى أن الهلال الأحمر المصري قدم بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، مساعدات شاملة ومتكاملة للعابرين والمصابين والمرضى وأفراد أسرهم المرافقين لهم، شملت أكثر من 85 ألف خدمة إعادة روابط أسرية، مساعدات نقدية لأكثر من ألفي أسرة، تقديم نحو 137 خدمة إغاثية، وأكثر من 244 ألف خدمة طبية.

ولفتت إمام إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع بـ62 قافلة منذ 27 يوليو الماضي وحتى الآن، حاملة أكثر من 112 ألف طن من المساعدات، تنوعت بين: سلاسل إمداد غذائية، دقيق، خبز طازج، ألبان أطفال، خيام، مواد طبية وأدوية علاجية، مستلزمات إغاثية، وسولار.

وتفقد رئيس جمهورية كولومبيا والوفد المرافق له، صُحبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عادل العدوي والمديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، مركز تعبئة وتجهيز المساعدات الإنسانية للاطلاع على آلية تجهيز السلال الغذائية، حيث قام رئيس جمهورية كولومبيا بتعبئة أحد النماذج التي ستوجه لقطاع غزة، موجهًا عليها رسالة دعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتفقد رئيس جمهورية كولومبيا غرفة العمليات المركزية بمقر المركز العام للهلال الأحمر، وأطلع على جهود المتطوعين، مشيدًا بجهودهم وأدائهم المتميز.

