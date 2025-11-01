إعلان

حالة الطقس.. الأرصاد: برودة وشبورة ورياح وأمطار على هذه المناطق

كتب : محمد عبدالناصر

01:48 م 01/11/2025

حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة خلال الأيام الحالية، مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام بشكل طفيف.

وأضافت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن بعض السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على فترات، وهو ما يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، مشيرة طقس مائل للحرارة وقت الظهيرة على السواحل الشمالية حتى القاهرة، حار على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت: مع بداية ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة خلال الفترات المتأخرة منه، لتتراوح الصغرى بين 16 و19 درجة في المدن الجديدة، ليسود طقس يميل إلى البرودة حتى الصباح الباكر.

وأشارت إلى نشاط الرياح على أغلب المناطق يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري.

وشددت على استمرار تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أنها تتلاشى تدريجيًا مع حلول الساعة 8 صباحًا.

