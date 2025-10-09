تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية التي تستهدف طلاب المدارس والعاملين بالمنظومة التعليمية، بهدف ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافة الوعي السلوكي لدى النشء في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق، نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ندوة توعوية بمدرسة محمد زهران التجريبية المتميزة، بحضور نخبة من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وأعضاء هيئة التدريس، وأحد دعاة الأزهر الشريف، وعدد كبير من الطلاب والطالبات.

تناولت الندوة أهمية مرفق السكك الحديدية باعتباره شريانًا حيويًا يخدم ملايين المواطنين يوميًا، واستعرضت من خلال مجموعة من المواد والأفلام التوثيقية حجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل والمواصلات خلال السنوات الأخيرة.

كما ركزت الندوة على السلوكيات السلبية التي تهدد سلامة هذا المرفق الحيوي، من خلال عرض أفلام توعوية تناولت مظاهر السلوك الخاطئ مثل اقتحام المزلقانات أثناء الإغلاق، وإقامة معابر غير قانونية، وإلقاء المخلفات على القضبان، وركوب القطارات في أماكن غير آمنة، وقذف القطارات بالحجارة، موضحة ما تسببه هذه التصرفات من مخاطر جسيمة على الأرواح والممتلكات العامة، وتأثيرها السلبي على كفاءة واستدامة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين أكدوا دعمهم لجهود التوعية المجتمعية، وأبدوا التزامهم بنشر السلوك الإيجابي في التعامل مع المرافق العامة، مشيدين بما يبذله العاملون والمهندسون والفنيون بهيئة السكك الحديدية من جهود متواصلة لتطوير وتحديث المنظومة بما يتماشى مع متطلبات العصر ويضمن توفير خدمات نقل آمنة ومريحة للمواطنين.

وتأتي هذه الندوات ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، من بينها وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والهيئة العامة للاستعلامات، بهدف بناء جيل واعٍ بأهمية المشاركة في حماية المرافق العامة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

أجواء خريفية وشبورة تمتد حتى القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة طقس في ال6 أيام المقبلة

مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي "المصري السعودي"

اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب