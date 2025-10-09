حالة الطقس.. استمرار السحب الممطرة على الإسكندرية والوجه البحري



تشهد مناطق الإسكندرية وشمال الوجه البحري، استمرارًا في تدفق وتكاثر السحب الممطرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تغزر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.



وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تتكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع توقع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.



وبلغت درجات الحرارة المسجلة في الثامنة صباحًا، على مطروح 20 درجة مئوية، والإسكندرية 18 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.



