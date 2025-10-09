إعلان

السكة الحديد: محطة وقوف جديدة لقطاري 957 و944 بخط القاهرة - الزقازيق

كتب : محمد نصار

10:39 ص 09/10/2025

سكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إضافة محطة "الجديدة" بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية كمحطة وقوف لكلٍ من قطاري 957 و944 (القاهرة/ الزقازيق سياحي) وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتيسير على الركاب وتحقيق أقصى درجات الراحة وتقديم أفضل الخدمات على مختلف خطوط الهيئة، في إطار جهود التطوير المستمرة التي تنفذها الهيئة لخدمة المواطنين وتحسين تجربة السفر بالقطارات.

558885877_1197999889030040_7798375774177810767_n559209085_1197999849030044_9054426552714366218_n

اقرأ أيضًا:

أجواء خريفية وشبورة تمتد حتى القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة طقس في ال6 أيام المقبلة

مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي "المصري السعودي"

اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر خط القاهرة - الزقازيق السفر بالقطارات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تسليم المحتجزين وإدخال المساعدات.. ما هي أهم بنود اتفاق غزة؟
يصل لقمة جديدة.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات