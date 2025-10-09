السكة الحديد: محطة وقوف جديدة لقطاري 957 و944 بخط القاهرة - الزقازيق

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إضافة محطة "الجديدة" بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية كمحطة وقوف لكلٍ من قطاري 957 و944 (القاهرة/ الزقازيق سياحي) وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتيسير على الركاب وتحقيق أقصى درجات الراحة وتقديم أفضل الخدمات على مختلف خطوط الهيئة، في إطار جهود التطوير المستمرة التي تنفذها الهيئة لخدمة المواطنين وتحسين تجربة السفر بالقطارات.

اقرأ أيضًا:

أجواء خريفية وشبورة تمتد حتى القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة طقس في ال6 أيام المقبلة

مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي "المصري السعودي"

اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب