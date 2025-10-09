اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب

تكشف الأكاديمية السويدية باستوكهولم، اسم الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لهذا العام، وذلك فى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

وتعد جائزة نوبل في الأدب واحدة من أرفع الجوائز الأدبية في العالم، إذ تُمنح سنويًا لكاتب أو شاعر أو مفكر قدّم إسهامًا أدبيًا متميزًا "يُظهر اتجاهًا مثاليًا"، وفقًا لوصية مخترع الديناميت ألفريد نوبل (1833–1896).

ومنذ انطلاقها عام 1901، مُنحت الجائزة لأكثر من 120 أديبًا من مختلف القارات، بينهم الأديب المصرى نجيب محفوظ الذى فاز بها عام 1988، ليكون العربى الوحيد الحاصل على الجائزة حتى اليوم.

وسيعلن عن اسم الفائز من مقر الأكاديمية في مبنى بورصة ستوكهولم القديمة، وسط متابعة عالمية واسعة من وسائل الإعلام والمثقفين ودور النشر.

