وقعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة الجمال للمقاولات العمومية لتنفيذ مشروع جديد لتقوية شبكة الجهد العالي وربط محطة مترو الخط الرابع بالشبكة القومية.



يأتي ذلك بحسب بيان، وفي إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبتوجيهات ومتابعة من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



يتضمن المشروع توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف من نوع (XLPE) بقطاع 2000 × 1 مم² نحاس، إلى جانب كابلات الألياف الضوئية كاملة بملحقاتها، لربط محطة محولات مترو الخط الرابع جهد 22/22/220 ك.ف بالشبكة الكهربائية جهد 220 ك.ف بمنطقة كهرباء القاهرة، بطول يبلغ نحو 1.7 كيلومتر، وذلك بنظام "تسليم مفتاح".



جاء توقيع العقد بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.



ويهدف المشروع إلى توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمترو الخط الرابع ودعم استقرار الشبكة القومية وتلبية احتياجات مشروعات النقل الكبرى، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال خمسة أشهر من تاريخ توقيع العقد.