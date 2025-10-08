القاهرة- أ ش أ:



أشاد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بالدور الفاعل للبرلمان اللبناني في دعم السياسات الصحية والتشريعية التي تخدم المواطن العربي.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً لبنانياً رفيع المستوى يضم عدداً من أعضاء البرلمان اللبناني ومسؤولي منظمة الصحة العالمية، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في مجالات تنظيم وتسجيل ورقابة الدواء.



وأشار الغمراوي إلى أن الزيارة تعكس روح التعاون العربي، وتأتي في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل الخبرات التنظيمية مع الأشقاء العرب، بما يدعم الأمن الدوائي العربي ويعزز قدرة الدول العربية على توفير دواء آمن وفعّال وذي جودةٍ عالية للمواطن العربي.



وقال إن ما حققته مصر من تطور مؤسسي واعترافات دولية في مجالات الدواء هو ثمرة دعم القيادة السياسية وحرص الدولة على ترسيخ منظومة دوائية وطنية تتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية، ما جعل من هيئة الدواء المصرية نموذجاً يُحتذى به عربياً وإقليمياً في مجالات التنظيم والرقابة والجودة.



عقب ذلك، قام الوفد اللبناني بجولة ميدانية داخل مقر الهيئة، شملت معامل التحاليل الرقابية والإدارات الفنية والتنظيمية، حيث تعرّف على مختلف مراحل تقييم المستحضرات الطبية، بدءاً من التسجيل والتقييم الفني وحتى إجراءات اعتماد الجودة النهائية، إضافة إلى الأنظمة الرقمية الحديثة التي تطبقها الهيئة في مجالات الرقابة والتتبع وضمان سلامة الدواء.



وأعرب أعضاء الوفد اللبناني، عن إعجابهم الكبير بالتطور المؤسسي والرقابي الذي حققته هيئة الدواء المصرية، مؤكدين أن التجربة المصرية في هذا المجال تمثل نموذجاً عربياً يُحتذى به في دعم السياسات الصحية المستدامة، وتعزيز التكامل الدوائي الإقليمي، وبناء منظومات تنظيمية قادرة على مواجهة التحديات العالمية في قطاع الدواء.



حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.



ومن الجانب اللبناني الدكتور الدكتور بلال عبد الله رئيس لجنة الصحة، الدكتور فادى علامة رئيس لجنة الشئون الخارجية والاغتراب، الدكتور فريد بستاني رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى الدكتور اليسار راضى منسق النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان، والدكتور جاسر جاد الكريم منسق النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة منى معروف مسؤول المستحضرات الطبية والصيدلية بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة.



يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على مواصلة دورها الريادي إقليمياً ودولياً، وتعزيز الجهود العربية المشتركة نحو توحيد الرؤى والسياسات التنظيمية الدوائية في المنطقة العربية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الدوائي وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطن العربي.