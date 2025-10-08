كتبت -داليا الظنيني:

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك كافة المقومات لتكون مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، مشيرًا إلى أن موقعها الجغرافي الفريد وبنيتها التحتية البترولية المتطورة "لا مثيل لها في المنطقة".

و أوضح خلال لقاء الوزير بدوي مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC"، أن مصر تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة في قطاع الطاقة، وتعمل على توسيع التعاون مع الشركات الدولية الكبرى.

ولفت إلى وجود شراكة استراتيجية فعالة مع قبرص في مجالي استكشاف وتسييل الغاز، مما يدعم مكانة مصر الإقليمية كمركز لتداول الطاقة.

وفيما يتعلق بالاحتياجات المحلية، أشار بدوي إلى أن مصر تستخدم "سفن التغييز" لتحويل الغاز المسال المستورد إلى غاز طبيعي يضخ في الشبكة القومية، مؤكدًا أن الاستيراد يهدف فقط إلى تغطية الاحتياجات الاستهلاكية دون التأثير على الأسعار.

وشدد على امتلاك مصر لكوادر وخبرات وطنية كبيرة في مختلف مجالات الطاقة.

وأكد وزير البترول أن الدولة تتخذ خطوات جادة لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.

ولفت إلى أن لجنة التسعير التلقائي هي من تحدد أسعار الوقود، مراعيةً في ذلك الأسعار العالمية والظروف الجيوسياسية.

وأكد أن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة خلال العام الجاري، مشددًا على أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا جزئيًا للمواد البترولية رغم الظروف الاقتصادية

وفي سياق آخر أشار بدوي إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت قلب العمل الحكومي، حيث ساهم تمركز الوزارات في حي واحد في تحسين التنسيق وسرعة اتخاذ القرار.

كما كشف أن اللجنة الوزارية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة مستجدات القطاع الصناعي والطاقة.

واختتم بدوي تصريحاته بالتأكيد على دعم القيادة السياسية الكامل لقطاع الطاقة، مشيرًا إلى المتابعة الدقيقة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتطورات القطاع. وكشف عن استهداف الدولة وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 40% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

كما شدد على أهمية العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة والإعلام لتحقيق مستقبل أفضل لقطاع الطاقة في مصر.

