كتبت – داليا الظنيني:

قال الإعلامي باسم يوسف إن ميل الجمهور إلى التسلية هو المحرك الأساسي لاختياره المحتوى، مشيراً إلى أن الناس "لديها استعداد للدفع من أجل المتعة والترفيه".

وأوضح يوسف، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، أن الفارق بين من يتوجه إلى الطبيب ومن يتابع محتوى ترفيهي يكمن في الدافع، قائلاً: "الناس بتروح للطبيب مضطرة، لكن بتروح للي بيسليها بمزاجها".

وأضاف أن برنامجه السابق كان له تأثير خاص لأنه قُدّم من داخل مصر، مضيفاً: "إنك تشوف حاجة وأنت جواها غير لما تشوفها من بعيد على فيسبوك"، مشيراً إلى أن الكوميديا السياسية بطبيعتها قصيرة العمر.

ورداً على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول اشتياقه لمصر، قال يوسف إنه يشتاق لمصر لكنه يدرك أن مصر اليوم ليست كما كانت في 2014.