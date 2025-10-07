أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بـإحياء القاهرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير في منطقة الفسطاط تستلهم روح الحضارة المصرية العريقة.

وأوضح ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تفقده حديقة تلال الفسطاط، أن الدولة تعمل على إنشاء أكبر حديقة مركزية على مستوى الشرق الأوسط في هذه المنطقة، لافتًا إلى أن إجمالي التطورات والاستثمارات في منطقة الفسطاط قد تجاوز 10 مليارات دولار.

وفي سياق آخر، أعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بتحسن المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي من العملة الصعبة قد تجاوز 49.5 مليار دولار.

وأكد مدبولي أن التقارير والمؤسسات الدولية المختلفة تشير إلى تعافي الاقتصاد المصري وأنه "يسير في المسار السريع".

كما تحدث مدبولي عن حرصه على زيارة وتفقد مجمع مصانع الشركة المصرية للكيماويات الدوائية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعظيم أصول الدولة من خلال تطوير المصانع القائمة.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى حدود 8% بحلول النصف الثاني من عام 2026.