كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة قاربت على الانتهاء من تنفيذ توسعات بعدد من محطات المحولات القريبة من محطات الجر الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع، لضمان توفير مصادر تغذية بديلة في حال حدوث أي طارئ.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم طرح نحو 650 كيلومترًا من خطوط الجهد العالي لتوصيل التيار الكهربائي إلى محطات القطار السريع المختلفة، بتكلفة أولية تتجاوز 3.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ تلك الخطوط قبل منتصف عام 2026، بما يتماشى مع الجدول الزمني لتشغيل المرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح المصدر أن شبكة القطار الكهربائي السريع تعتمد على نظام تغذية بالكهرباء من خلال محطات جر رئيسية، تقوم بتحويل جهد الشبكة إلى 27.5 كيلو فولت لتزويد الخط الهوائي (الأوفرهيد) الذي يمد القطار بالطاقة، إلى جانب محطات تعزيز وتقسيم تضمن استمرارية التشغيل في جميع الظروف.

وأضاف أن المشروع يتضمن ربط شبكة القطار السريع بمصادر متعددة وموثوقة من الشبكة القومية للكهرباء بجهد 220 كيلو فولت، عبر محطات الجر (TSS) التي تحتوي على محولات رئيسية لتحويل الجهد من 220 إلى 2×27.5 كيلو فولت، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية على طول الخط.

وتابع أن نظام الخط الهوائي (OCS) يعمل كذراع كهربائي يمد القطار بالطاقة اللازمة للسير، ويتم تغذيته بالجهد المناسب من محطات الجر، مع وجود محطات تعزيز (PP) لرفع كفاءة التغذية على طول المسار، ومحطات تقسيم (SP) لتقسيم الشبكة إلى أقسام يمكن فصلها أو صيانتها دون التأثير على التشغيل الكلي.

ويُعد مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أضخم مشروعات النقل في مصر والمنطقة، إذ تمتد المرحلة الأولى بطول يقارب 660 كيلومترًا، من العين السخنة على البحر الأحمر حتى مرسى مطروح على البحر المتوسط، مرورًا بمحافظات ومدن رئيسية أبرزها: العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، الجيزة، 6 أكتوبر، والفيوم.

ويهدف المشروع إلى ربط المدن والمناطق الصناعية والزراعية بخطوط نقل سريعة وآمنة، بما يدعم النقل المستدام ويعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.