لأول مرة.. أبو الغيط يكشف ما قاله السادات لمبارك عن أشرف مروان

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تراجعت بداية من اليوم بسبب وجود كتل هوائية معتدلة تعمل على تراجع وانخفاض الحرارة وتحسن الطقس.

وأضافت أن الحرارة خلال الفترة الحالية تتراوح بين 29 و30 درجة على القاهرة الكبرى، و32 درجة على شمال الصعيد و27 درجة على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الحرارة الصغرى تصل لـ 18 درجة.

وتابعت: يوجد نشاط للرياح خاصة خلال فترة الليل، مما يتسبب في وجود اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأشارت إلى وجود فرص تساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية وتستمر على مدى اليومين المقبلين.

وبشأن الملابس، نصحت غانم المواطنين بارتداء الملابس الخريفية خاصة خلال فترة الليل والصباح الباكر.

اقرأ أيضا:



أمطار ورذاذ واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا



كيف يمنع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟ الوزير يجيب



موعد تسكين طلاب الفرقة الأولى بالمدن الجامعية بالأزهر



