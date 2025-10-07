إعلان

انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس

كتب : محمد عبدالناصر

02:32 م 07/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انخفاض الحرارة وأمطار (2)
  • عرض 4 صورة
    انخفاض الحرارة وأمطار (3)
  • عرض 4 صورة
    انخفاض الحرارة وأمطار (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تراجعت بداية من اليوم بسبب وجود كتل هوائية معتدلة تعمل على تراجع وانخفاض الحرارة وتحسن الطقس.

وأضافت أن الحرارة خلال الفترة الحالية تتراوح بين 29 و30 درجة على القاهرة الكبرى، و32 درجة على شمال الصعيد و27 درجة على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الحرارة الصغرى تصل لـ 18 درجة.

وتابعت: يوجد نشاط للرياح خاصة خلال فترة الليل، مما يتسبب في وجود اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأشارت إلى وجود فرص تساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية وتستمر على مدى اليومين المقبلين.

وبشأن الملابس، نصحت غانم المواطنين بارتداء الملابس الخريفية خاصة خلال فترة الليل والصباح الباكر.

اقرأ أيضا:


أمطار ورذاذ واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كيف يمنع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي؟ الوزير يجيب

موعد تسكين طلاب الفرقة الأولى بالمدن الجامعية بالأزهر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة منار غانم انخفاض الحرارة أمطار الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بقرار من الرئيس.. ألف جنيه حافز شهري للمعلمين بداية من هذا الموعد
وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية
خلال توقيع كتابيه.. أبو الغيط يكشف حقيقة أشرف مروان برواية مبارك عن السادات
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس